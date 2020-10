Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d’Italia e lo scherzo ad Ascoli Satriano: il video

“Ora neghiamo tutto!”. Il wedding planner più famoso d’Italia ha provato in tutti i modi a negare che la sua assistente avesse un flirt con lo sposo. Il risultato? Viene cacciato dalla Puglia con tanto di inseguimento! Enzo Miccio non ha reagito proprio bene allo scherzo del nostro Nicolò De Devitiis

E se il re indiscusso dei wedding planner mandasse a monte un matrimonio? Abbiamo fatto credere a Enzo Miccio che la sua assistente avesse un flirt con il futuro sposo del matrimonio che doveva organizzare.

“Che cazzo stai combinando, sei cretina?!”, Enzo non reagisce proprio con calma quando, assieme ai familiari della futura sposa, becca la sua assistente e il futuro sposo a scambiarsi effusioni d’amore. Il wedding planner non ha dubbi su quale sia la tattica da adottare: “Ora neghiamo tutto!”. Ma l’assistente, nostra complice, non ne vuole sapere e confessa tutto.

L’ormai ex sposo è costretto a fuggire, portandosi in macchina un Enzo visibilmente alterato e la sua assistente. La fuga con tanto di inseguimento da parte dei familiari non aiuta Enzo a riprendersi dallo shock. “Tu dovevi dire che non era vero! Non ti ci metti in una situazione del genere cazzo!”, urla in macchina. E poi, se proprio devi tradire, “vai nelle catacombe, non sulla terrazza!”.

Per fortuna una chiamata inaspettata dal nostro Nicolò De Devitiis calma il povero Enzo: è tutto uno scherzo de Le Iene!

lo scherzo: https://www.iene.mediaset.it/2020/news/enzo-miccio-assistente-innamorata-sposo-scherzo_892261.shtml