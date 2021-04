Enzo Di Noia e Mauro Altomare a Detto Fatto, i due chef gelatieri di Zapponeta approdano negli studi Rai

Enzo Di Noia e Mauro Altomare approdano negli studi Rai nel programma detto fatto condotto dalla nostra altrettanto conterranea pugliese di Bitonto Bianca Guaccero. I due chef gelatieri si sono cimentati nella creazione di un gelato da fare a casa senza l’utilizzo di gelatiera ed hanno svelato il segreto per rendere il gelato morbido e cremoso anche a casa come in gelateria, il latte condensato. Nello specifico i nostri conterranei hanno creato la loro Dolce Amaro cake, una torta gelato creata per celebrare il gusto che li ha portati al successo nel mondo della gelateria, Il Dolce Amaro che è un gelato allo zabaione variegato con torroncino mandorlato, cioccolato fondente e amarena, una vera propria prelibatezza.

Nel corso della puntata i due pugliesi di Zapponeta hanno creato il loro personalissimo gelato in diretta ed anno poi ripercorso tutta la loro biografia iniziando dal battesimo che il destino ha voluto fosse celebrato lo stesso giorno, lo stesso anno e nella stessa chiesa per poi continuare con le scuole dell’infanzia, elementari, comunione, cresima e lavoro sempre assieme fino ad approdare negli studi Rai per essere nuovamente battezzati dal conduttore Jonathan kashanian come nuovi volti del gelato di Rai Due.

Il conduttore si è poi cimentato in un gioco con i gelatieri per cercare di riuscire a mettere una pallina di gelato su un cono, una vera gara a colpi di spatola molto simpatica e divertente.