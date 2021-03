“Entro l’estate vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno”

Roberto Speranza, lo dichiara senza incertezze davanti alla telecamere di Lucia Annunziata nel programma “Mezz’ora in più”, «entro l’estate gli italiani che lo vorranno saranno tutti vaccinati».

Una certezza? Una scommessa? Di fatto il ministro argomenta: «Pensiamo che il prossimo trimestre sia quello decisivo per le vaccinazioni. Dal 1 aprile inizia il secondo trimestre in cui ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi, e puntiamo a raggiungere almeno metà della popolazione. Tra queste dosi ci sarà anche il vaccino di J&J che è monodose. Quindi alla fine del secondo trimestre dell’anno ci troveremo in una situazione in cui la maggioranza sarà vaccinata».