Entra nel vivo il progetto “8-13” di Croce Rossa Italiana che si sta svolgendo presso la Parrocchia della Sacra Famiglia di Manfredonia. “8-13” è un progetto nazionale di Croce Rossa Italiana interamente dedicato ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni, attraverso le previste attività ludiche e formative multidisciplinari, il ruolo di Croce Rossa Italiana nell’ambito sanitario e sociale e le sue collaborazioni e partnership con Istituzioni Pubbliche e Private e con le altre realtà del Terzo Settore.



La partecipazione al progetto è aperta a tutti i bambini/e e ragazzi/e dagli 8 ai 13 anni che all’atto

dell’iscrizione riceveranno in omaggio lo zainetto personalizzato Croce Rossa Italiana. Sarà ancora possibile effettuare l’iscrizione fino a oggi lunedì 25 luglio p.v. (dalle ore 17:00 presso Parrocchia della Sacra Famiglia). Per ulteriori informazioni occorre contattare il Consigliere Giovane della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia, Rita Cappucci – tel. 345.4501467.



SINTESI DEL PROGETTO

Nei giorni scorsi si sono svolti alcuni primi appuntamenti che hanno dato modo ai volontari del Comitato

Territoriale Croce Rossa di Manfredonia, gestori del progetto a livello locale, di far conoscere la Storia della

Croce Rossa Italiana, i suoi principi fondamentali e i suoi principali ambiti di intervento. Attraverso la modalità

della formazione attraverso il gioco di ruolo, i ragazzi si sono confrontati fra loro apprendendo al tempo

stesso i principi del Diritto Internazionale Umanitario e le modalità in cui la Croce Rossa Italiana interviene in

aiuto del prossimo.

Nella giornata di venerdì 22 luglio si è svolto l’incontro con la volontaria Daniela Campanile, esperta in

nutrizione e corretta alimentazione, mentre a seguire i volontari del Comitato Territoriali Uisp Aps di Foggia

Manfredonia hanno animato l’incontro interagendo con i ragazzi e veicolando gli importanti aspetti

dell’educazione sportiva e del corretto movimento.



PROSSIMI APPUNTAMENTI DI PROGETTO