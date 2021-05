Enpa Manfredonia: “Nessun riscontro dal Comune che deve assumersi le responsabilità che la legge gli attribuisce”

Il 7 febbraio 2020 la Regione Puglia ha emanato la nuova legge sul randagismo introducendo modiche sostanziali in materia. In primo luogo l’obbligo per i comuni di convenzionarsi con veterinari liberi professionisti per garantire la copertura del primo intervento e del pronto soccorso per gli animali randagi feriti o ritrovati in precarie condizioni di salute.

Da allora, per oltre un anno, abbiamo comunicato agli organi competenti del Comune con ogni mezzo e in ogni modo la necessità di ottemperare questi obblighi di legge. Non abbiamo mai ricevuto neanche l’ombra di un riscontro. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il canile è sovraffollato, i cani feriti, investiti, che quotidianamente vengono segnalati non sappiamo dove collocarli ma soprattutto come curarli. Il Comune continua ad essere inottemperante e noi ci ritroviamo costretti a soccorrere animali in contesti e condizioni sempre più disperate facendo ricorso alle nostre tasche e a quelle dei nostri volontari.

Tutto ciò é inaccettabile. Siamo esausti di sopperire all’inottemperanza comunale facendo continuamente da capro espiatorio pubblico. Noi non dobbiamo difenderci da accuse relative a obblighi che non ci competono. Noi siamo l’Enpa, gestiamo un canile sovraffollato con mezzi e risorse sempre più precari. Basta! Gli altri comuni hanno da tempo attivato convenzioni e protocolli. Il Comune deve assumersi le responsabilità che la legge gli attribuisce in modo sin troppo chiaro e provvedere a predisporre tutti i servizi per la tutela degli animali senza continuare a nascondersi dietro un dito. Per queste ragioni cogliamo l’occasione per fare un appello alla cittadinanza e a chiunque voglia contribuire alla salvezza degli ospiti del nostro rifugio. Abbiamo bisogno di farmaci, in particolare allopurinolo, glucantime, milteforan, antibiotici, cortisonici.

Se invece dei farmaci volete donare un contributo economico potete farlo al seguente codice IBAN IT61R0538578450000000627878



Dott. Marco Lupoli Presidente Enpa sez. di Manfredonia