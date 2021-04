Enorme cratere sulla strada comunale interpoderale

Manfredonia, strada interpoderale da Fonte Rosa si collega con la Strada Provinciale 80, che porta all’ETA Marcegaglia, ponte altamente pericoloso, invitiamo le Autorità preposte a provvedere alla sistemazione del ponte, onde evitare qualche tragedia. Esso, dopo aver stabilito (art. 22) che il suolo delle strade statali, provinciali e comunali appartiene rispettivamente allo stato, alle province e ai comuni e aver prescritto (artt. 30, 37 e 39) che alla costruzione, alla sistemazione e al mantenimento delle strade statali, provinciali e comunali provvedono gli enti sopra indicati, per le strade vicinali prevede (art. 51), che la riparazione e conservazione sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino e no contigue alle strade stesse.Manfredonia, strada interpoderale da Fonte Rosa si collega con la Strada Provinciale 80, che porta all’ETA Marcegaglia, ponte altamente pericoloso, invitiamo le Autorità preposte a provvedere alla sistemazione del ponte, onde evitare qualche tragedia. L’onere di contribuzione in capo al comune, secondo una decisione del Consiglio di Stato [5], grava solo se sia costituito detto consorzio, in quanto la strada vicinale ha pur sempre natura privata, e da … _OMISSIS_ …he gli oneri di manutenzione spetteranno principalmente ai privati, in perfetta coerenza con quanto disposto dall’all. F della legge 2248/1865. Esso, dopo aver stabilito (art. 22) che il suolo delle strade statali, provinciali e comunali appartiene rispettivamente allo stato, alle province e ai comuni e aver prescritto (artt. 30, 37 e 39) che alla costruzione, alla sistemazione e al mantenimento delle strade statali, provinciali e comunali provvedono gli enti sopra indicati, per le strade vicinali prevede (art. 51), che la riparazione e conservazione sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino e no contigue alle strade stesse.