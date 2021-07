Ennesimo abbandono, ennesimo scempio a Manfredonia

Ennesimo abbandono. Ennesimo scempio. Un cucciolo di neanche due settimane di vita gettato come spazzatura a siponto, sul ciglio della strada che costeggia il Lido Capolinea. Continuano spietati gli abbandoni, l’ultimo non più tardi di ieri.

In questo caso però si tratta di un abbandono criminale, perché un cucciolo in fase neonatale non è neanche in grado di camminare e di vedere e può morire disidratato in poco tempo.

Chi lo ha abbandonato queste cose le conosce bene. Quindi è doppiamente criminale, perché lo abbandona senza concedergli scampo. Per fortuna un passante lo ha notato e ha avvisato la Polizia Locale la quale, contattato il Responsabile dell’Enpa di Manfredonia, ha provveduto a far recuperare l’animale per evitare che decedesse.