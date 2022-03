Energas, Tasso: “Forze politiche compatte nel dire ‘no'”. Ministeri orientati a realizzare il megadeposito di GPL a Manfredonia

Nella riunione dell’11 marzo, presso la sala di Giunta del Comune di Manfredonia, il Sindaco Rotice ha relazionato circa la situazione al termine dei tre incontri, previsti per legge, per trovare l’intesa, che non c’è stata.

I ministeri interessati (contrariamente a qualche anno fa) sono orientati a realizzare il megadeposito di GPL, i rappresentanti istituzionali del territorio (qualcuno era assente) sono determinati ad opporsi, insieme a tutte le parti cittadine.

Giovedì 17 marzo è stata convocata un’assemblea comunale sul tema per concordare un percorso di opposizione unitario in vista del Consiglio dei Ministri che deciderà definitivamente in merito.Come sempre, il sottoscritto e Agiamo faranno la propria parte.