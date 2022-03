Manfredonia 31 marzo 2022

ENEL, UNA VERGOGNA SENZA FINE…

👉 Altro che terzo mondo, altro che Africa! L’Africa è qui, in Italia, in Puglia, a Manfredonia, in località Posta del Fosso, in una zona che comprende dal bivio della montagna (SP57) tutto viale Padre Pio, fino arrivare nei pressi di Gelsomino home (SP58) tutta la parte destra in direzione San Giovanni Rotondo FG.

👉 Gli abitanti della zona sono esasperati, perché sono anni che l’Enel sta provocando questi disagi, è VERGOGNOSO ❗❗

❌ Da questa mattina presto, 06.30 circa, che la corrente ha iniziato a intervallare, causando problemi agli elettrodomestici, luci, stufe ecc..

Alle 19.30 circa va via definitivamente l’energia elettrica, non sapendo quando arriverà, sé arriverà..❌

Il responsabile delle Guardie Ambientali Alessandro Manzella, pone una domanda: come mai in città questo non accade e in periferia sempre⁉️

Resp.le Alessandro Manzella.