Endless Love anticipazioni: Emir chiede la separazione ad Asu, svelato il motivo

Momenti ad alta tensione accadranno durante le nuove puntate di Endless Love che i telespettatori potranno seguire nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia svelano che le investigazioni faranno luce sull’incidente di Nihan. Emir Infatti scoprirà che Asu aveva sabotato l’autovettura della moglie per ucciderla grazie ad una rivelazione di Gurcan, che nel frattempo incontrerà Tufan e Asu per avvisarli del pericolo. L’incontro sarà interrotto dall’arrivo di Emir. Il marito di Nihan non esiterà a far picchiare selvaggiamente Tufan dai suoi compagni per poi chiederli di poter rimanere da solo con sua sorella. Emir deciderà di attentare alla vita di Asu per aver provocato il grave incidente di Nihan, dove aveva rischiato di morire.

Endless Love prossimi appuntamenti: Kemal scopre che Asu ha provocato l’incidente di Nihan

Nei prossimi appuntamenti di Endless Love trasmessi prossimamente su Canale 5, l’incontro tra Emir e Asu verrà interrotto dall’arrivo di Mujgan. La donna impedirà a suo figlio di uccidere sua sorella, apparendo molto scossa da quanto visto. Nihan, nel frattempo, spierà l’incontro. La donna si recherà da Kemal per raccontargli che Asu aveva provato ad ucciderla. Neanche a dirlo, l’ingegnere perderà il lume della ragione, tanto da recarsi a casa di sua moglie. In questo frangente, i due avranno un accesissimo scontro dove il figlio di Fehime le chiederà se davvero ha commesso tale crimine. Alla risposta negativa, Kemal chiederà la separazione ad Asu, non apparendo più disposto ad ascoltare le sue bugie. La donna proverà ad opporsi alla scelta del marito, che però non vorrà sentir ragioni arrivando a minacciarla di morte non prima di averle aggredita. Ancora tanti incredibili colpi di scena attendono i fan della serie tv turca di Canale 5.