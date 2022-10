ENALCACCIA Manfredonia: Storno in deroga – una presa per i fondelli!!

La Giunta regionale pugliese ha approvato per l’annata 2022/2023 l’autorizzazione al prelievo in Puglia, in deroga, della specie “storno”

(Sturnus vulgaris) nel rispetto di tempi, luoghi e modalità previsti, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, in particolare a quella dell’olivo.

LA PRESA PER I FONDELLI:

Il prelievo in deroga degli storni in Puglia potrà essere effettuato alle seguenti condizioni: limiti quantitativi di massimo prelievo: 10.000 STORNI;

limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 STORNI per giornata di caccia, per un massimo stagionale di n. 30 STORNI.

IL numero massimo di operatori da autorizzare: 333 in tutta la Puglia e 111 nella provincia di Foggia, condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e a una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto; periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 9 novembre 2022 al 18 gennaio 2023.

Alessandro Manzella.