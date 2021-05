Enalcaccia Manfredonia: gara tiro a Volo, Specialità “Trap”

Manfredonia 30 Maggio 2021. Dopo i Lockdown causa Covid-19, si è tornati, come tutti gli anni, ad organizzare gare di tiro al volo dall’Associazione venatoria Enalcaccia, sede Comunale di Manfredonia FG. Sul campo di tiro a volo A.S.D. Principe di Sangro nel comprensorio di San Severo FG, si è disputata la prima gara amatoriale.Sulla pedana, nonostante il cattivo tempo, circa 30 concorrenti, giovanissimi e non, pervenuti da varie parti della Provincia.La gara si è svolta all’insegna del cattivo tempo, nonostante ciò, il divertimento non è mancato (anche con la pioggia, si è continuato), tanti i colleghi, che si sono ritrovati di nuovo in competizione. La classifica finale ha visto sul podio: al 1° posto con 21 Piattelli il Sig.Di Noi Claudio classe 95 (Manfredonia) al 2° posto con 21 Piattelli Russo Giuseppe classe 89 (Manfredonia) al 3° posto con 20 piattelli De Meo Mirco classe 00 (Manfredonia) fuori dal podio al 4° posto con 19 piattelli Trimigno Donato classe 73 (Manfredonia) al 5° posto con 19 piattelli Manzella Antonio classe 83 (Manfredonia) al 6° e 7° posto con 19 e 18 piattelli si sono piazzati Ciavarella Michele classe 88 (San Marco in Lamis) e Manzella Giovanni Classe 87 (Manfredonia)Si ringraziano gli sponsor: TECNORETE di Prencipe Michele e CASEIFICIO IL PARCO mozzarella di bufala D.O.P. per la riuscita della manifestazione.







Alessandro ManzellaCommissario territoriale

ENALCACCIA Manfredonia.