I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia ieri sera poco prima della mezzanotte si sono recati presso il Policlinico Riuniti di Foggia per far sentire la loro vicinanza a tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro ilCovid-19.

Un omaggio toccante ed emozionante. I vigili, schierati in fila con i loro mezzi, hanno osservato un minuto di silenzio e, con il suono delle sirene, hanno ringraziato tutti coloro che sono impegnati in prima linea e senza sosta per fronteggiare il nemico invisibile.