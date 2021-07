Emissioni sonore nei locali di Manfredonia, arriva anche la petizione su “Change”

L’ordinanza sindacale n. 17 del 13 giugno 2021 prevede inderogabilmente, su tutto il territorio comunale, il termine per le emissioni sonore alle ore 24:00.

Tale ordinanza, seppur a volte derogata per singoli e specifici eventi, non ha mai visto una specifica regolamentazione per il periodo estivo caratterizzato a Manfredonia, città “porta del Gargano”, anche da un notevole afflusso di turisti.

Considerato

che la regolamentazione delle attività rumorose derivanti da fonti sonore dee ragionevolmente tener conto della diversità del periodo invernale rispetto a quello estivo e della diversità delle zone collocate nel centro storico da quelle collocate a ridosso di lidi balneari;

che la stagione estiva, soprattutto in una Città marittima come Manfredonia, rappresenta un’occasione importante per il rilancio dell’economia del nostro territorio a maggior ragione in un momento storico, caratterizzato dalla mancanza di organi politici eletti per le vicende note, ove è assente una programmazione culturale di eventi;

Considerato, altresì,

che in tale situazione sono proprio le tante attività commerciali e lidi balneari presenti in Citta a garantire momenti di divertimento soprattutto per i giovani e nel rispetto delle norme ancora in atto e volte a contenere il contagio da Covid-19;

che tali momenti che si svolgono in Città garantiscono anche maggiore sicurezza per i giovani spesso vittime di incidenti stradali di ritorno da eventi musicali presenti nelle località limitrofe ove il limite per le emissioni sonore non è stabilito alle ore 24:00;

Per tutte queste motivazioni

i sottoscrittori della presente petizione

chiedono

alla Commissione Straordinaria di adottare apposito atto che deroghi all’ordinanza sindacale n. 17/2011 prevedendo la sospensione delle emissioni sonore alle ore 24:00 (00:30 per gli stabilimenti balneari) dalla domenica al giovedì ed alle ore 02:00 (02:30 per gli stabilimenti balneari) nei giorni di venerdì e sabato.

