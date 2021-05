Emiliano sugli scandali e gli arresti a Foggia: “La città non ha colpa degli incidenti delle singole persone”

“Foggia non ha colpa degli incidenti delle singole persone” sono queste le parole del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano commenta gli scandali degli arresti al comune di Foggia.

Il presidente Impegnato qualche giorno fa in prefettura per la conversione del cara di Borgo Mezzanone: “Foggia non si arrenderà mai. Qualunque cosa accada, noi non ci arrenderemo mai. Ovviamente a prescindere dal sereno risultato del lavoro della magistratura, che ovviamente non prevede nessuna condanna anticipata, questo sia chiaro, Foggia non è sola, ma ha attorno a sé le istituzioni dello Stato, ha la Regione, le prefetture, ha una società civile ricca e intelligente. Non bisogna perdersi d’animo e non bisogna pensare che sia una città senza futuro. Io sono veramente felice di essere qui oggi. Questa città è per la Regione Puglia importantissima, per me è importantissima, e noi faremo di tutto per consentirle di superare in fretta qualunque tipo di problema si dovesse verificare”. “Foggia deve continuare ad essere orgogliosa di se stessa, e la città di Foggia non si deve fare carico degli errori dei singoli.”