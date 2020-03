Emiliano scrive ad Enel per chiedere l’abbassamento delle tariffe

Il coronavirus è un’emergenza non soltanto sanitaria, perché tocca tanti aspetti della nostra vita e sta gravando su tante famiglie.

Per questo oggi ho scritto una lettera a Enel per chiedere l’abbassamento delle tariffe orarie per le abitazioni, visto l’aumento della permanenza in casa dei cittadini causa dell’emergenza Coronavirus-Covid 19 .

Ecco il testo inviato al responsabile degli Affari Istituzionali di Enel, Massimo Bruno:

“Il momento drammatico che il paese sta vivendo ha, tra le varie conseguenze una maggiore permanenza degli italiani e quindi anche dei miei concittadini, presso le proprie abitazioni.

Questo sta stravolgendo le abitudini di tanti e la programmazione che normalmente le famiglie fanno, quotidianamente, rispetto al consumo di energia elettrica in casa. Sarebbe un messaggio molto importante da parte dell’Azienda che rappresenti disporre un ampliamento delle fasce orarie in cui è prevista una tariffazione ridotta dei consumi.

In questo modo verreste incontro alle esigenze di tantissime famiglie già così duramente colpite dai fatti che tanto ci preoccupano ed impegnano.

Certo che la Tua personale sensibilità e quella del Gruppo ENEL sapranno comprendere le ragioni del mio appello,

Ti invio cordiali saluti”