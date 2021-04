Emiliano: “Per la scuola continueremo con la libertà di scelta fino al 15 maggio”

«In mancanza di novità prorogheremo l’attuale ordinanza, dato che abbiamo di fronte a noi forse due settimane ancora di zona rossa»., lo ha comunicato il Governatore Michele Emiliano ad un gruppo di genitori pugliesi favorevoli alla DaD.

«Ribadisco anche che le scuole non possono fare pressione sui genitori per costringerli a riportarli a scuola in presenza, come è capitato in alcuni casi è possibile anche affrontare la fase valutativa a distanza, e non si può minacciare di non fare gli scrutini se non c’è almeno un periodo in presenza».

«Noi insisteremo su questa linea in quanto l’ordinanza non è stata impugnata e per questo devo dedurre che l’ordinanza fosse corretta. Se ci fossero state critiche da fare, sarebbe stata impugnata. Ovvio che anche il Governo può cambiare idea. Faremo la proroga per i primi 15 giorni di maggio, anche se ovviamente se i contagi dovessero ridursi di molto dovremo valutare cosa fare», chiude il presidente pugliese.