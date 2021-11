Emiliano: “Non c’è domanda”. La provocazione dei foggiani: acquistati oltre 42.000 biglietti virtuali in mezza giornata

Una provocazione che ha funzionato.

Per qualcuno forse è solo un gioco…Per il resto del mondo è la risposta alle provocazioni del Governatore e di chiunque pensa che non ci sia domanda. La risposta è in questi numeri … scrive la pagina del Comitato Vola Gino Lisa

42.401 biglietti acquistati virtualmente in mezza giornata su questo sito –> https://aeroportoginolisa.it/