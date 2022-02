Emiliano guarda sempre più a destra: con Palese finisce la primavera pugliese?￼

È finita o meno la primavera pugliese, la parentesi politica che in Puglia ha portato il centrosinistra a governare per più di quindici anni? Se per molti quel laboratorio si era chiuso definitivamente con il secondo mandato di Vendola, quell’eredità ritorna a far discutere oggi, in piena era Emiliano bis, grazie alla nomina di Rocco Palese ad assessore alla sanità. Dopo le dimissioni di Pierluigi Lopalco, Emiliano ha promosso – suscitando alcuni malumori interni al Pd pugliese – il medico salentino, già assessore al bilancio del governo Fitto e sfidante dello stesso Vendola alle regionali del 2010.

L’allargamento a destra della maggioranza non è una novità: Emiliano, sin da subito, ha tentato e tenta ancora di allargare il perimetro delle sue alleanze. Dagli storici oppositori di destra come Di Cagno Abbrescia, Cassano e Schittulli ai grillini, oramai tutt’uno con il Governatore grazie all’assessorato di Rosa Barone e alla delega al patrimonio culturale appena data a Grazia Di Bari.

Giuliano Foschini, inviato speciale di Repubblica, ha scritto che il 3 febbraio, giorno della nomina di Palese, la primavera pugliese è finita definitivamente. È finita perché, sottolinea l’editorialista, Palese «era l’antitesi attorno alla quale era stata costruita una certa idea delle cose, una politica, una differenza». Emiliano, dal suo canto, ha risposto che la scelta di Palese è una scelta tecnica, non politica, e che non indebolisce l’identità politica di sinistra.

In casa Pd, però, qualcuno non ci sta. In un braccio di forza con il Governatore, che oramai sorpassa il suo partito, hanno fatto sentire la voce i consiglieri Fabiano Amati e Paolo Campo. Amati ha dichiarato che «non si può accettare che la Giunta o le deleghe consiliari divengano un luogo per giochi di società, dove tutto è finalizzato a creare sempre nuovi equilibri di potere e senza alcun interesse per le decisioni da assumere». Campo, invece, da tempo critico con le posizioni di Emiliano, ha chiesto una discussione interna per non smarrire definitivamente la coerenza della maggioranza di governo e, forse, anche l’identità di quella storia politica. Che con la nomina di Palese, però, risulta ulteriormente indebolita.