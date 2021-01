Emiliano conferma la ‘Puglia arancione’: “Meglio così”

“Sono contento che la Puglia rimanga arancione, che secondo me è il posizionamento più giusto. Ho sempre sostenuto che dovrebbe essere il posizionamento di tutta l’Italia”.

Lo ha detto il Governatore pugliese Michele Emiliano questa mattina ad Andria.

“Sebbene abbia un costo rilevante per alcune categorie che vanno ristorate, penso sia il modo migliore per tenere a bada la curva epidemiologica. Le Regioni non hanno più poteri per abbassare le curve di contagio. Noi ci limitiamo a portare i feriti in ospedale, perché il Governo ha il totale potere su tutte le manovre che servono ad abbassare la curva. Temo le varianti, soprattutto quella inglese”.