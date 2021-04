Emiliano: “Con Manfredonia può essere il collante per costruire la nuova coalizione di governo in città”

Si è tenuto lunedì mattina un incontro in videochiamata tra il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e la presidente del gruppo CON Manfredonia Maria Teresa Valente.

In vista delle prossime amministrative di ottobre, Emiliano ha sostenuto che potrebbe essere proprio il gruppo CON Manfredonia il collante per costruire la coalizione di governo della Città in coerenza con la maggioranza che governa la Regione Puglia.

Emiliano spera che CON Manfredonia possa diventare, assieme alle altre forze politiche della maggioranza regionale, promotore della coalizione che si candiderà per rinnovare il governo della Città, in coerenza ideale e di programma con la storia politica che da quindici anni governa la Regione Puglia.

Emiliano è disponibile a mettere a disposizione dei manfredoniani questo patrimonio politico per superare il momento di difficoltà che la città sta attraversando, che non può offuscare i risultati straordinari che Manfredonia ha conseguito negli ultimi venti anni. Emiliano ha quindi invitato la presidente Maria Teresa Valente a proseguire il suo impegno in questa direzione, contribuendo ad un profondo rinnovamento della classe dirigente e della politica manfredoniana.