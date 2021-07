Emiliano: “Certo di una nuova crescita di contagi ad ottobre”

Il governatore della Puglia Michele Emiliano nel corso della presentazione delle nuove ambulanze del 118 dell’Asl Bari ha parlato dei futuri sviluppi della pandemia Covid: “Quest’anno – spiega Emiliano – noi prevediamo di avere certamente a ottobre una crescita dei contagi, ma come sta avvenendo in Inghilterra siamo fiduciosi che non ci sarà una ospedalizzazione connessa, di casi gravi. Dobbiamo essere prudenti ma dobbiamo anche lavorare”.