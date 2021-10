Emiliano: “Auguri ai sindaci eletti”

“Rivolgo i miei auguri a tutti i sindaci eletti. Da una prima analisi del voto emerge una netta affermazione delle forze afferenti la coalizione di governo della Puglia che vincono nella stragrande maggioranza dei Comuni. Il centro destra invece non vince in nessuna città sopra i 15mila abitanti. In vista dei ballottaggi rivolgo un appello ai partiti, ai movimenti e alle liste civiche che sostengono il nostro governo regionale: unitevi, fate sintesi sui programmi e rafforzate la partecipazione dei cittadini alle scelte intorno a programmi chiari e condivisi. E andiamo a vincere con la coalizione della Puglia”.

AL VOTO 13 COMUNI PUGLIESI SOPRA I 15MILA ABITANTI

La Coalizione della Puglia già governava in 4 Comuni con il PD, di questi: 3 sono stati confermati al primo turno, Fasano, Gallipoli e San Giorgio Ionico. Ruvo di Puglia va al ballottaggio con il sindaco uscente di centro sinistra in vantaggio.

A Massafra la coalizione con il PD va al ballottaggio ed è in vantaggio.

Nei 4 Comuni di Adelfia, Triggiano, Grottaglie e Nardò governavano amministrazioni comunali che sostengono il governo regionale, ma senza il PD, e tutte e quattro sono state confermate dal voto odierno.

La città di San Nicandro Garganico che era governata dal centro destra adesso passa al governo di centro sinistra.

AL VOTO 41 COMUNI PUGLIESI SOTTO I 15MILA ABITANTI

Nei 41 Comuni sotto i 15mila abitanti è netta l’affermazione delle coalizioni che si ispirano alla maggioranza che governa la Regione.