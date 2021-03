Emiliano: “Alcune aree della Puglia diventeranno zona rossa”

“La terza ondata sta arrivando anche in Puglia. Al ministro Speranza preannuncio, in una lettera, che stiamo superando tutti i parametri, la crescita dell’epidemia è vorticosa, mai vista. Spingeremo i sindaci ad adottare misure antiassembramento e probabilmente il governo si accinge a un passaggio da zona gialla a zona arancione o addirittura rossa in alcune aree”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla presentazione del libro di Giovanni Lamberti “Ci abbiamo messo la faccia”.