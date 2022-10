Emiliano: “Al nuovo Governo proponiamo di emanare di rende obbligatorio lo screening SMA”

Siamo l’unica regione in Italia ad aver reso obbligatorio per legge lo screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale (SMA). Questo semplice gesto ha consentito di screenare sino ad oggi 22mila bambini e individuare due casi SMA, che abbiamo potuto immediatamente affrontare con farmaci innovativi. Una terapia tempestiva può persino evitare qualunque traccia della malattia nella vita di questi bimbi.

Un motivo di orgoglio per la Regione Puglia. Oggi sono a Roma per condividere il nostro modello al Festival della Salute organizzato da la Repubblica insieme ad Anita-gaga Pallara che ha fatto, come sempre, un discorso potentissimo.

Al nuovo Governo proponiamo di emanare come primo atto un decreto legge urgente per rendere obbligatorio lo screening SMA in tutta Italia. Un gesto concreto che, come abbiamo visto in Puglia, può davvero cambiare la vita di questi bambini e delle loro famiglie.

Michele Emiliano