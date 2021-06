Emiliano ad avvio delle attività Anti Incendio Boschivo e all’inaugurazione nuova sala operativa regionale

Lunedì 14 giugno, alle ore 10.00, nella sede della Protezione Civile della Regione Puglia, in viale delle Magnolie 6/8 (zona industriale di Bari-Modugno) il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parteciperà all’avvio delle attività 2021 di Anti Incendio Boschivo per fronteggiare il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Nell’occasione sarà inaugurata la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), recentemente ristrutturata e ubicata al primo piano della sede della Protezione Civile regionale.

La campagna A.I.B. vedrà il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del sistema di protezione civile (Vigili del Fuoco, Arif, Carabinieri Forestali, volontariato organizzato), coordinate dalla protezione civile regionale.

Per la Regione Puglia interverranno, oltre a Emiliano, il dirigente della Protezione Civile regionale Mario Lerario e il direttore generale dell’A.R.I.F. Francesco Ferraro. Inoltre, in rappresentanza delle altre strutture operative coinvolte, interverranno il generale Antonio Danilo Mostacchi per i Carabinieri Forestali e l’ing. Emanuele Franculli per i Vigili del Fuoco.