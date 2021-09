Emiliano a Foggia incontra il presidente della regione Sicilia per un “patto per il sud”

“Il sud deve trovare il modo per spiegare alla nazione che il mezzogiorno è al momento l’arma più grande per l’Italia ha per uscire dalla crisi” le parole di Michele Emiliano che a Foggia incontra il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci durante l’incontro del Rotary Club Foggia dal tema “La ripartenza al Sud: verso dove?”.