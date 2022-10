Ecco le anticipazioni della seconda puntata di Emigratis, lo show con Pio e Amedeo in giro per il mondo. In questa puntata si alterneranno tra Londra e Parigi

Tra gli ospiti di oggi i calciatori Donnarumma, Maxi Lopez, Kulusevski e Gollini, l’allenatore Antonio Conte, i cantanti Sfera Ebbasta e Fausto Leali, il ballerino Giovanni Pernice e lo chef Nusret.