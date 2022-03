Emigratis: Pio e Amedeo ripartono con il format su canale 5

Pio e Amedeo tornano ancora una volta con il loro cavallo di battaglia, Emigratis, questa volta però sarà trasmesso su Canale 5.

I dettagli di questa nuova stagione del programma non sono ancora molto chiari. Il primo spoiler che possiamo darvi riguarda sicuramente la presenza di Matteo Berrettini.

I due comici infatti sono stati beccati in compagnia del tennista a Miami, proprio dove in questi giorni si sta svolgendo un torneo. Dunque Berrettini sembra essere uno delle prime “vittime” di Pio e Amedeo. Questo sembra non aver portato molto fortuna al campione, infatti a causa di problemi fisici è stato costretto ad annunciare il ritiro dal torneo della città californiana.

La nuova stagione di Emigratis dovrebbe prendere il posto dell’Isola dei Famosi, dunque probabilmente andrà in onda il giovedì sera in prima serata. La data di inizio non è ancora ufficiale ma sarà probabilmente a maggio.

Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente maggiori dettagli riguardo al programma che tuttavia non è stato ancora ufficializzato dai vertici Mediaset. Questo è quanto dichiarato dai comici:

“Abbiamo ripreso le registrazioni di Emigratis. È un bel coraggio anche da parte di Canale 5 mandare in onda un format così, diciamo, particolare. Incontreremo grandi nome del jet set e poi ci sarà una svolta finale che non possiamo spoilerare, ma sarà una bella svolta”.

Dunque non ci resta che aspettare per sapere qualcosa in più!