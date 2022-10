Emigratis, domani l’ultima puntata: gli ospiti

L’ultima puntata di Emigratis – La resa dei conti porterà “Bufalone” e “Messicano, interpretati dal duo comico Pio e Amedeo, a Las Vegas. La quarta puntata andrà in onda mercoledì 19 ottobre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Emigratis: chi sono gli ospiti dell’ultima puntata

Saranno tantissimi gli ospiti del duo comico: Elisabetta Canalis, Marvin Vettori, l’ex calciatore brasiliano Adriano, il pilota di Formula 1 Felipe Massa e il ritorno della leggenda mondiale della boxe Mike Tyson.