Emergenza sanitaria da coronavirus, modalità di accesso all’ufficio tributi

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per ottenere informazioni, per comunicare variazioni o per chiedere rettifiche sugli avvisi TARI, si invitano i contribuenti ad utilizzare i seguenti canali:

– a mezzo telefono ai numeri: 0884519309, 0884519212, 0884519266, 0884519276;

– a mezzo posta elettronica: tributi@comune.manfredonia.fg.it;

– a mezzo del servizio postale: Servizio Entrate – Piazza del Popolo, 8 – 71043 Manfredonia (Foggia).

La modulistica da utilizzare è disponibile sul sito web del Comune di Manfredonia nella Sezione “Servizio Entrate – Area Tributi”.

Nel caso in cui sia impossibile espletare le pratiche con le predette modalità, l’accesso agli sportelli di Piazza del Popolo 8 è consentito solo previa prenotazione, contattando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, i numeri telefonici sopraindicati, al fine di rispettare le misure di distanziamento sociale ed il divieto di assembramento previsti dalla normativa vigente.

Orari di apertura al pubblico previo appuntamento:

– martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30;

– martedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 tutto l’anno ad eccezione del mese di agosto.

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

f.to dott.ssa Maricarmen DISTANTE