Emergenza Covid Puglia, Vincenzo Riontino: “Foggia discriminata. Nuovo Piano Ospedaliero inadeguato!”

Il nuovo Piano Ospedaliero della Regione Puglia per il contrasto al Coronavirus appare decisamente squilibrato sul piano territoriale, e preoccupante almeno per quanto riguarda la provincia di Foggia, la più colpita della regione in termini percentuali. Il piano prevede per la terapia intensiva solo 49 posti letto, 41 dei quali già occupati, e 41 posti di pneumologia, dei quali già occupati 39. Sembrerebbe inoltre che anche i pochissimi posti liberi non siano del tutto pronti, a causa della carenza di ventilatori e monitor. Dati alla mano, questo Piano sembrerebbe praticamente inadeguato ad affrontare l’emergenza in corso.

La drammatica carenza di posti letto attrezzati ha come conseguenza una presa in carico dei pazienti solo nei casi più gravi, e questo potrebbe spiegare l’alta mortalità che colpisce la nostra provincia.

Salta agli occhi la differenza con Bari, che invece, da Piano Ospedaliero, si vede a disposizione 101 posti letto liberi in terapia intensiva e ben 214 in pneumologia.

Almeno di fronte a un’emergenza così drammatica, vorremmo non sentirci figli di un dio minore, specie considerando i tagli di posti letto e di strutture già effettuati in Capitanata. Pertanto, chiediamo con forza al presidente Emiliano di correggere velocemente questa impostazione imprudente e inadeguata.