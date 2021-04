Emergenza Covid al carcere di Foggia, 45 detenuti e 11 agenti positivi al covid

Sale a 45 il numero dei detenuti contagiati dal covid nel carcere di Foggia Il dato emerge dal report nazionale dell’amministrazione penitenziaria del 26 aprile. Trai 45 ci sono 5 ricoverati in ospedale per situazioni di positività più complesse e ad aggravare la situazione anche 11 agenti positivi per un totale di 56 casi covid Situazioni simili in tutti i carceri della Puglia Questa emergenza ha scoperto le pecche di una organizzazione degli istituti penitenzari italiani probabilmente da rimodernare.