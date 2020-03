Emergenza Covid-19, il grande cuore di Manfredonia. La Uisp dona 1.500 euro

Continua incessante la corsa dei cittadini al richiamo alla solidarietà in favore dell’Ospedale cittadino, per fronteggiare le criticità dettate dall’emergenza del coronavirus. Importante la risposta del mondo associazionistico: da oggi, l’operazione può contare su un nuovo, importante, partner: è la UISP, comitato di Manfredonia-Gargano, da sempre attiva in città non solo per le iniziative sportive ma anche per quelle solidaristiche. Tutto il direttivo della UIPS Manfredonia-Gargano si è mobilitato per la raccolta fondi interna. La UISP ha contribuito alla raccolta con una donazione di 1.500 euro.

Alle ore 12.30 di oggi, la somma complessivamente raccolta è di circa 8000 euro. Ricordiamo che è possibile contribuire all’operazione “Manfredonia Anti-Covid19 per il suo Ospedale” sia con carta di credito, attraverso la piattaforma di crowfdunding GoFundMe, che con la modalità del bonifico bancario sull’IBAN dell’Associazione POP IT03L0503478450000000014820. Di seguito, ricapitoliamo le modalità della donazione:

CON CARTA DI CREDITO Andare su GoFundMe all’indirizzo www.gofundme.com/f/Manfredonia-anticovid e cliccare su “Fai una donazione”.

CON BONIFICO BANCARIO BENEFICIARIO: Pop Officine Popolari Aps IBAN: IT 03 L 05034 78450 0000 0001 4820

CAUSALE: Raccolta Manfredonia Anti-Covid19 per il suo Ospedale

Si ringraziano tutti i donatori per il loro fondamentale contributo a supporto dell’Ospedale San Camillo De Lellis.