Emergenza al Liceo Galilei Moro: palestra e auditorium inagibili

Manfredonia – Il Liceo Classico Scientifico Galilei Moro sta affrontando una crisi senza precedenti. Gli studenti, che dovrebbero essere protagonisti di un percorso di crescita e apprendimento, si trovano a fare i conti con l’inagibilità di due strutture fondamentali: la palestra e l’auditorium. Una situazione che lascia i ragazzi allo sbando e privi, quest’ultimi, di opportunità vitali per la loro formazione.

In questi giorni, una delegazione della provincia, accompagnata dalla responsabile delle scuole superiori, ha visitato l’istituto per verificare le condizioni delle strutture. Presente anche il vicesindaco Cecilia Simone, che ha ascoltato le preoccupazioni di studenti e docenti. È chiaro che c’è un bisogno urgente di intervento: le attività sportive sono compromesse, e gli eventi culturali, che dovrebbero arricchire la vita scolastica, sono praticamente azzerati.

Ma come vivono gli studenti questa situazione? “È frustrante! Non possiamo fare sport e ci mancano occasioni di socializzazione,” racconta un ragazzo del quinto anno. “La scuola non è solo studio; abbiamo bisogno di esprimerci, di divertirci e di imparare anche fuori dalle aule.”

La palestra, un luogo dove scaricare energie e costruire spirito di squadra, è chiusa da mesi. L’auditorium, invece, rappresenta il cuore pulsante della vita culturale della scuola, ma è diventato solo un ricordo. Questo abbandono sta lasciando un segno profondo nel percorso educativo dei ragazzi, privandoli di esperienze fondamentali.

La comunità scolastica non intende restare in silenzio. Studenti, insegnanti e genitori stanno mobilitando le proprie forze per chiedere un intervento risolutivo. “È tempo di agire! Non possiamo permettere che la nostra scuola continui a essere trascurata,” affermano in coro gli studenti.

Le promesse di intervento ci sono, ma ora servono i fatti. La speranza è che la visita della delegazione possa portare a soluzioni concrete e rapide, restituendo a questi ragazzi gli spazi che meritano. La scuola deve tornare a essere un luogo di crescita, di sfide e di opportunità.

Manfredonia, ora più che mai, ha bisogno di unire le forze per far sentire la propria voce. I ragazzi del Galilei Moro vogliono riprendere in mano il loro futuro e non intendono lasciare che le difficoltà lo oscurino. L’educazione è un diritto fondamentale e insieme possiamo ridare vitalità al Liceo Galilei Moro!

Articolo di: ANTONIO CASSANO E ROBERTO ARMIENTO