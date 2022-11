Elicottero precipitato, recupero complesso a causa della pioggia. Il video

Risultano difficili i recuperi dei 7 corpi dell’elicottero precipitato per cause ancora ignote nell’agro di Apricena. Poche ore fa è stato ritrovata la carcassa dell’elicottero nei pressi di Castelpagano nel territorio di Apricena.

A bordo dell’elicottero caduto in località Castelpagano, tra Apricena, San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis, c’erano il pilota Luigi Ippolito e co-pilota Andrea Nardelli della compagnia aerea AliDaunia, un medico, Maurizio De Girolamo, classe 1958, dell’ASL Foggia, in servizio alle Tremiti, e quattro turisti sloveni, tra cui una minore: Bostjan Rigler di 54 anni, Jon Rigler e Curk Rigler Mateja di 44 anni e Rigler Liza, di 13 anni.

Emiliano: “È un momento terribile che ci lascia sgomenti” le parole dell’Arcivescovo Moscone: “Momento di dolore e sofferenza”

Le parole del Sindaco di Apricena accorso sul luogo dell’impatto: