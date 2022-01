Elezioni provinciali Foggia. Barone (M5S): “Per la prima volta il M5S entra in Provincia. Buon lavoro a Nunzia Palladino”

Nota della consigliere del M5S e assessora al Welfare Rosa Barone sulle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Foggia.

“Per la prima volta il Movimento 5 Stelle entra nel consiglio Provinciale di Foggia. Faccio i complimenti a Nunzia Palladino per il risultato ottenuto: sono certa che saprà rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini, portando in consiglio i valori del M5S. Un risultato ottenuto grazie ai voti dei nostri consiglieri e dei consiglieri di altri partiti, che ci tengo a ringraziare. La lista ‘Insieme per la Capitanata’, che rappresenta le forze che in Regione sostengono il presidente Emiliano, dimostra quanto sia importante il lavoro di squadra fatto sulla base dei programmi e delle priorità per la nostra provincia. Da oggi, iniziamo a lavorare e ad impegnarci in prima linea nelle politiche provinciali, importanti per l’intera comunità. Buon lavoro a Nunzia e a tutti noi”.