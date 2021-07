Elezioni Manfredonia, prove tecniche di terzo polo

Parallelamente alla colonnina di mercurio, a Manfredonia sale (parecchio) la temperatura anche sul fronte politico-elettorale in vista dell’imminente tornata per le Amministrative.

Mentre, in un litigioso e capriccioso centrosinistra allargato le acque sono sempre più agitate, la situazione sembra nettamente più definita e serena nel neonato Terzo Polo.

Ecco in questo scatto di questa mattina de ilsipontino.net, la colazione di lavoro in un noto bar di Corso Manfredi tra alcuni esponenti della “Coalizione di Protagonisti” (Popolari Pugliesi, Manfredonia in Centro, Fratelli d’Italia, UdC, Città Protagonista) assieme all’Ing. Raffaele Fatone, per quelle che sembrano delle “prove tecniche di trasmissione”.

Novità, anche in ottica di un possibile annuncio del candidato sindaco, potrebbero giungere a breve.