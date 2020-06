Send an email

Elezioni in Puglia, Orlando: “Scissioni a Sinistra sono regali alla Destra”

«Nella sfida delle prossime elezioni regionali pugliesi si profila uno scenario nel quale, a fronte di una candidatura unitaria della destra, la maggioranza che attualmente sostiene il governo Conte rischia di produrre tre candidature diverse. Alla candidatura di Michele Emiliano, governatore uscente, che ha ben gestito l’emergenza COVID in quella regione e ha proseguito un’esperienza di buon governo, si stanno aggiungendo, infatti, le candidature del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva.

È un regalo immeritato alla destra che in Puglia non sa andare oltre le figure già bocciate dagli elettori o candidature estemporanee. Credo sia giusto chiedere a tutte le forze dell’attuale maggioranza di governo un momento di riflessione. Rivolgo a loro un appello affinché si faccia tutto il possibile per superare questa irrazionale divisione».

Lo dichiara il vice segretario del Pd, Andrea Orlando