Elezioni Comunali, “Il magistero dell’Arcivescovo va accolto e non strumentalizzato”

Degna di ammirazione ed oltremodo coraggiosa e lodevole è stata definita

dall’intera opinione pubblica locale l’opera preziosa del magistero di questi quasi tre

anni tra noi dell’arcivescovo p. Franco Moscone crs, volto a educare e richiamare

tutti ai valori della legalità, della giustizia sociale, del rispetto dei giovani e del loro

futuro, della difesa del creato, valori tutti che costituiscono, in sintesi, la serietà

delle urgenze che attendono i nostri territori, ancor più Manfredonia ormai

prossima alle elezioni amministrative locali, spronando tutti a un profondo impegno

di coscienza che metta da parte quei toni poco dignitosi, volti spesso a denigrare gli

avversari e fomentare confusioni e ostilità, e ponendo invece al centro i temi, le

urgenze della città con capacità e coraggio, discutendo e confrontandosi con tutti

per creare alleanze e coalizioni più che frammentazioni.



Il magistero dell’Arcivescovo va accolto e non strumentalizzato.



Occorrono proposte serie per uscire dagli schemi stantii che certuni vorrebbero

far passare quasi con forza, per fugare il velo della caligine che attanaglia chi non

vede al di là del proprio stretto recinto e prendere consapevolezza del nostro valore

e del nostro impegno di sipontini, ed anche stili giornalistici che illuminino non solo

la nostra esperienza e la nostra storia “minore” ma che siano ispirati alla ricca

tradizione delle nostre radici civili e culturali.



E dunque, a tutti noi impegnati ancora oggi a spendere energie a favore della

crescita della nostra terra “è richiesto di evitare un voto dovuto solo per questioni

personali o di amicizia o parentela o peggio per meschini interessi ed avere il

coraggio di scelte consapevoli di coscienza nel rispetto della vera politica, del difficile

momento presente e di tutti coloro che hanno perso la vita e per la sacralità del voto

stesso”.



L’invito dell’arcivescovo p. Franco anche all’incontro con tutti i candidati sindaco

della città di giovedì 28 p.v. non è, e né mai ha voluto essere, un incontro a favore di

una parte a danno dell’altra, ma momento per offrire ai cittadini tempi e spazio di

sereno confronto, dialogo, discussione, coraggio e moderazione, fattivo esempio per

uomini e donne che vivono già, oltre il ruolo politico-istituzionale, un impegno leale

e fattivo a favore del bene comune, a prescindere dal fatto che siano candidati o

eletti.



L’impegno dell’Arcivescovo va dunque inteso come magistero del Pastore

disponibile a collaborare in ogni maniera per mettere al centro il bene comune e la

formazione civile, avendo a cuore la buona politica, la trasparenza e l’onestà di chi

aspira a tenere le redini della nostra città, annullando quelle inconcepibili distanze

tra i cittadini e amministratori, sempre attenti alle richieste della gente comune.



Il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa al punto 410 ricorda che gli

amministratori pubblici non devono dimenticare o sottovalutare la dimensione

morale della rappresentanza che consiste nell’impegno di condividere le sorti del

popolo e nel cercare la soluzione dei problemi sociali, amministrando con spirito di

servizio (pazienza, modestia, moderazione, carità, sforzo di condivisione) ed avendo

di mira il bene comune e non il prestigio o l’acquisizione di vantaggi personali.

L’augurio che l’Arcivescovo, padre e maestro nella fede, rivolge è quello di

rendere reali i sogni che stanno nei nostri cuori, certi di saperli vivere

coerentemente, con l’invito di partecipare tutti a questa importante tornata

elettorale esprimendo consapevolmente il proprio voto.



Manfredonia, 26 ottobre 2021