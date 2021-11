Elezioni Comunali: come e quando si vota

Il 7 novembre – con eventuale turno di ballottaggio il 21 novembre – si svolgeranno le elezioni amministrative straordinarie per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose.

Si vota un solo giorno, il 7 novembre, appunto, dalle ore 7 alle ore 23.

IL FAC-SIMILE DELLA SCHEDA

Per le elezioni amministrative 2021 potranno votare gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 3 ottobre. Per votare sarà necessario presentarsi al seggio elettorale muniti di documento di riconoscimento e di tessera elettorale su cui è indicato l’indirizzo e il numero del proprio seggio. Nel caso in cui sia stato ricevuto un tagliando di aggiornamento del seggio, bisognerà applicarlo sulla tessera elettorale e portarlo con sé al momento del voto.

VOTO DISGIUNTO

I cittadini possono esercitare il voto disgiunto. Si tratta di un’opzione di voto che consente agli elettori di accordare la propria preferenza ad una lista diversa da quelle collegate al candidato sindaco scelto. In questo modo i cittadini possono esprimere il proprio voto per il candidato sindaco di uno schieramento e per una lista di schieramento diverso.

LE PREFERENZE

I cittadini possono esprimere un massimo di due preferenze purché di genere diverso e all’interno della stessa lista. Gli elettori, quindi, possono esprimere un voto per un candidato sindaco e barrare una lista in cui hanno la possibilità di indicare il nome di un solo candidato/a oppure di due candidati al consiglio comunale a patto che, in quest’ultimo caso, si tratti di un uomo e di una donna. Nel caso in cui non venga rispettato il criterio del genere diverso, il voto si ritiene nullo.