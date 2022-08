Elezioni 25 settembre 2022, Splendido: “Farò del mio meglio per il bene del partito e del territorio che sono onorato rappresentare”

“Questa mattina ho accettato la candidatura nel collegio Puglia 01 provincia di Foggia – BAT, propostami dal mio partito per le elezioni del 25 settembre 2022. Ne sono onorato e spero di esserne degno. Ancora una volta ho l’opportunità straordinaria di rappresentare la Capitanatae le sue istanze congiuntamente a quelle sacrosante e meritevoli di altrettanta attenzione della BAT. Farò del mio meglio per esserne all’altezza e tutto ciò che è nelle mie possibilità per dare a queste due province i presupposti per scrivere una nuova pagina di storia, e lo farò esattamente con la stessa determinazione e passione messa alle scorse elezioni politiche, quando la mia elezione a Roma sfuggì per poche decine di voti. Il futuro è nelle nostre mani e cammina sulle nostre gambe. Ringrazio tutti coloro che mi saranno vicini in questa nuova appassionante sfida. Insieme, ne sono certo, faremo grandi cose per il riscatto e la crescita della provincia di Foggia e della Bat”.