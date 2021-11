“Elezione Rotice dopo decenni di disastri della sinistra”

La storica affermazione di Gianni Rotice, neo sindaco di Manfredonia, è una grandissima vittoria dei cittadini, che hanno espresso attraverso il loro voto la loro netta posizione rispetto alla politica imperante da decenni che ha spinto la città sull’orlo di un baratro inquietante.

Una vittoria del centrodestra, che ha mostrato tutta la sua compatezza e coesione intorno a una visione programmatica di largo respiro, necessaria per salvare Manfredonia dalla crisi generalizzata e per il rilancio dell’economia. Una vittoria del candidato sindaco, una persona di grande spessore professionale e umano, che ha saputo incarnare e trasmettere valori imprescindibili, e ridare credibilità alla politica tutta e speranza per un futuro finalmente diverso.

Una vittoria dei partiti, delle liste civiche, dei candidati della coalizione che si sono impegnati al meglio delle loro capacità e possibilità per il bene della loro città, per sottrarla dall’egemonia di una sinistra incapace di amministrare, programmare, imprimere una svolta alle emergenze dilaganti.

Ringrazio a tal proposito i dirigenti, i candidati, gli iscritti, i simpatizzanti di Fratelli d’Italia per lo straordinario impegno profuso, dal peso specifico rilevante per l’ottenimento di un risultato straordinario: un successo che indica con nitidezza il percorso da seguire anche negli altri Comuni.

Giannicola De Leonardis