Elettrificazione tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia, Tasso: “Paradossale che non sia stata considerata”

Il tema delle infrastrutture del territorio della Capitanata è di grande attualità. Dopo il

convegno sull’aeroporto “Gino Lisa”, le varie proposte sulla stazione ferroviaria di FoggiaCervaro, il “revamping” del Porto Alti Fondali di Manfredonia, l’On. Antonio Tasso cerca di

far chiarezza sulla questione della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, una grande

incompiuta che, la prossima estate, rischia di vedere dimezzate le corse su “ferro” (da sei

coppie di treni/giorno a tre).

Il parlamentare sipontino lo fa con una interrogazione in Commissione Trasporti dove a

rispondere è stato il Viceministro On. Alessandro Morelli.

L’On. Tasso si dice sbalordito dal fatto che la tratta in questione non sia stata puntualmente

indicata nella previsione di elettrificazione del “Documento Strategico della Mobilità

Ferroviaria”.



“Eppure va sottolineato che essa sarebbe fondamentale per il trasporto di passeggeri “da e

per” Manfredonia, che costituisce l’accesso sud al Gargano, il quale nel 2021 ha registrato

oltre il 28% delle presenze turistiche della Puglia, con un incremento previsto del 30% circa

per il 2022” rileva il Vice Presidente del Maie.

“Ma non solo, ricordiamo che la città del golfo conta tre strutture portuali: