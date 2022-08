Elettra Lamborghini a Sant’Agata di Puglia

Sant’Agata di Puglia, stasera sul Palco delle Puglie Elettra Lamborghini. Campo sportivo comunale ingresso libero.

Continua la super estate a Sant’Agata di Puglia. Dopo i numerosi concerti dei giorni scorsi a salire sul Palco delle Puglie questa sera sarà Elettra Lamborghini, la grande ospite del Ciccio Riccio Tour in programma alle 22 presso il campo. La nuova star dei reality, l’icona italiana della “riccanza” e in parte anche del trash, è molto attesa in una delle poche tappe al sud Italia.Un appuntamento atteso, d’altra parte Elettra Miura Lamborghini, questo il nome completo, negli ultimi due anni si è cimentata con successo nel mondo musicale, sfornando tormentoni. Un anno fa “Pistolero”, adesso “Caramello” in collaborazione con Rocco Hunt e la cantante spagnola Lola Indigo. Ventotto anni, sposata col dj Afrojack, ereditiera figlia di Tonino e nipote di Ferruccio, lo zio che fece la fortuna dell’azienda di bolidi automobilistici, Elettra ha appunto “accelerato” nella sua carriera partendo più che altro da reality, si è fatta conoscere per i suoi modi spinti, le operazioni di chirurgia, i 40 piercing, il twerking.