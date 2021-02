EkynooxX ed H.E.R. presentano “Achilles’ Dream”

Achilles’ Dream (Il Sogno di Achille) è una track proiettata verso il futuro, con melodie sognanti che trasportano l’ascoltatore verso altri mondi (da molti già paragonata alle produzioni di Claudio Simonetti e Jean-Michel Jarre). Questo nuovo brano ideato dal producer sipontino Giovanni La Tosa degli EkynoxX (terzo estratto dall’Album “Gravità Zero”), si avvale di un’importante performance: quella della violinista H.E.R. (Erma Pia Castriota) un artista poliedrica già nota per le sue collaborazioni con Franco Battiato, Morrissey, Lucio Dalla, Teresa De Sio… L’ultima sua conquista è stato il Premio Amnesty 2021, non prima di aver vinto anche il Concorso di Musicultura 2020.



Con il suo featuring in Achilles’ Dream, l’elettronica si sposa con i suoni analogici del violino, creando un’atmosfera ancora più suggestiva e questa volta tangibile, ossia meno rarefatta dell’originale. Il violino di H.E.R. in questa nuova versione de “Il Sogno di Achille”, è quasi una voce narrante, come un filo di Arianna che accompagna il pubblico nell’esplorazione di emozioni profonde che scaturiscono dall’ascolto del brano.