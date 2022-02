‘Effetti psicologici della pandemia sugli adolescenti’

All’istituto comprensivo ‘’Ungaretti Madre Teresa di Calcutta’ i docenti incontreranno la dott.ssa Elisa Urbano, responsabile dello Sportello d’Ascolto Psicologico nell’ambito delle iniziative formative previste all’interno del Progetto T.E.R.R.A.

Il suddetto incontro avverrà in modalità a distanza, mercoledì 9 febbraio, dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Esiste una emergenza da Covid: il disagio neuropsicologico dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

Sta emergendo in tutta la sua gravità la drammatica realtà clinica degli effetti devastanti sulla salute mentale di bambini e adolescenti, conseguenti ai cambiamenti sociali che la pandemia di Covid-19 ha determinato.

Negli ultimi anni, già prima della pandemia, si è registrato un rilevante incremento delle richieste di diagnosi e di intervento per disturbi neuropsichici dell’età evolutiva. In nessun’altra area della medicina si è assistito a un aumento degli accessi ai servizi così rilevante, che in meno di dieci anni ha portato quasi al raddoppio degli utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza.

Poi è arrivata la pandemia e i bambini e gli adolescenti nel mondo hanno sperimentato varie forme di limitazione della propria autonomia di movimento, compresa la sospensione della frequenza scolastica. Questo ha determinato un aumento notevole del disagio neuropsicologico.

Diverse analisi scientifiche e il Rapporto dell’Istituto superiore di sanità sulla promozione della salute mentale infantile in tempo di Covid-19 hanno mostrato un rischio per la salute fisica e mentale per alcune fasce di popolazione, tra cui bambini e adolescenti (non necessariamente affetti da preesistenti difficoltà adattive), dovuto a fattori stressogeni, quali l’isolamento in ambiente domestico, la chiusura prolungata della scuola, la mancanza di contatti fisici tra pari.

In questa fase così delicata di grande attenzione che ci costringe ad alternare scuola in presenza e scuola a distanza, abbiamo avvertito la necessità di ritagliarci un tempo per riflettere insieme sul nostro lavoro di educatori e di docenti, per condividere le emergenze che registriamo quotidianamente e per individuare i percorsi più utili per supportare i nostri studenti e le nostre studentesse e far ripartire al meglio la scuola “in presenza”.