“Edward e Ella, Cenerentola in Musical” debutta al teatro Giordano! 

Il musical originale de “La Compagnia dell’Alba” scritto e diretto da Michele Iorio con le coreografie di Silvano Valente, sabato 2 aprile sarà in scena al teatro Umberto Giordano di Foggia.

Questo piccolo miracolo è stato possibile grazie allo straordinario successo che il pubblico ha tributato alle due serate di Prima Nazionale di gennaio e al talento di giovani professionisti del teatro musicale, tutti rigorosamente del territorio dauno.

Per cantare forte insieme che si puó lavorare ad alto livello senza per forza fuggire!

Un twist contemporaneo sulla favola più amata di sempre che non c’era “una volta” generica, ma solo quella volta… quella volta in cui un regno si trovava ad un bivio, in cui una giovane donna cominciava a sfidare le regole di una società legata a sterili schemi. Una storia in cui le matrigne non sono semplicemente cattive, le sorellastre non per forza invidiose e i topini… beh si, loro ci sono davvero ma per tutto il resto scordate quello che credete di sapere e preparatevi alla sorpresa di come andò davvero, di come un principe conobbe la persona che avrebbe sconvolto tutta la sua vita e insegnato che ogni vita è un viaggio che ha un inizio si, ma poi ogni singolo giorno può cambiare radicalmente e non si ferma…. MAI!



Cast:

Michele Iorio, Chiara Fasano, Silvano Valente, Mariasole Di Cosmo, Giulia Salandra, Salvatore Roccia, Aurora di Cosmo, Gianluca e Gabriele Mazzardo, Mario Pio D’Angelo, Martina Ficarra, Barbara Di Febo, Martina Pesce Chiara Zagaria, Adriana Marotta, Luca Bruce Morlino, Fabio Campaniello, Gugu Ricci, Floriana Sollazzo, Antonella Bonni.

Abiti: Ivana Calabrese per Atelier Calabrese

La scarpetta di Cenerentola è stata creata su misura da Mario De Pascale Artwok

Foto: Luigi Russo

Make Up: Grazia Fasano

#edwardeella