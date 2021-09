Edoardo Stoppa in visita al canile di Vieste

Eccoci qui nel canile sanitario di Vieste con i volontari della @legadelcane: un ottimo esempio di come far funzionare le cose. Il randagismo si può sconfiggere. In alcune zone, nonostante sia storicamente molto radicato, e’ stato battuto grazie ad un grande lavoro coordinato tra forze dell’ordine, istituzioni, veterinari e volontari. Il “modello Vieste”, un ottimo esempio da seguire!”

Dal profilo Facebook di Edoardo Stoppa