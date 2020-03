Ed io lo so perché resto a casa. Ora più che mai Avanti Manfredonia!

Uno dei momenti più difficili per la nostra Nazione e di conseguenza della nostra città.

Sappiamo tutti la gravità del Virus che ci ha colpiti e l’ unica soluzione per “vincere questa partita” e’ seguire le direttive che ci sono state imposte. E’ dura stare in casa, e’ dura sacrificare le nostre abitudini, è dura non poter vivere liberamente la vita di tutti i giorni… è dura per tutti noi ma e’ semplicemente quello che dobbiamo fare in questo momento.

E’ il momento di dimostrare attaccamento alla nostra terra, è il momento di ESSERE ULTRAS, oltre i 90 minuti. Siamo una delle poche forme aggregative in città e ci sentiamo in diritto di “dire la nostra” a riguardo. Rinnoviamo l’ invito a tutta la città di Manfredonia ad uscire il meno possibile. I

L FUTURO CI APPARTIENE. Concludiamo con un “Forza Manfredonia” dal sapore diverso, nella speranza che arrivi a tutti gli abitanti della nostra splendida città…pronta a rialzarsi!

La gradinata est dello stadio miramare